Североморск, Мурманская область, , 07:23 — REGNUM

Фотографии подводной лодки «Оренбург» на базе Северного флота в Североморске Мурманской области опубликовало агентство ТАСС.

Фотография аварийно всплывшей в Баренцевом море подводной лодки Лев Федосеев / ТАСС

Отмечается, что снимки были сделаны 3 июля. На заднем плане стоит спасательный буксир, а перед ним — атомная подлодка специального назначения проекта 09786 «Оренбург», носитель атомной глубоководной станции проекта 10 831, где 1 июля произошел пожар.

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Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля на глубоководном аппарате, проводившем батиметрические измерения в Баренцевом море, вспыхнул пожар. В результате погибли 14 моряков. Пятерых выживших членов экипажа доставили в военный госпиталь в Североморске.

Известно, что семеро погибших были капитанами первого ранга, трое — капитанами второго ранга. Двое имели звание Героя России. Это Денис Долонский и Николай Филин. Всех погибших офицеров представят к государственным наградам.

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