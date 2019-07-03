Новосибирск, , 12:02 — REGNUM

В Новосибирской области развёрнут пункт приёма гуманитарной помощи пострадавшим при наводнении в Иркутской области, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Его организовало министерство труда и социального развития Новосибирской области. Он открывается завтра, 4 июля, в Доме ветеранов Новосибирской области на ул. Горького, 91 в Новосибирске.

В пункте будут принимать продукты питания длительного срока хранения, предметы первой необходимости, одежду, обувь.

«Примерный перечень вещей: верхняя одежда; сумки, рюкзаки, ранцы; детские игрушки (кроме погремушек и игрушек для детей до одного года), принадлежности для новорожденных (кроме бывших в употреблении); обувь; постельные принадлежности. Продукты питания длительного (не менее шести месяцев до истечения срока) хранения: чай, кофе, сахар, сгущенное молоко, консервы (мясные, рыбные, овощные), каши. Не принимаются: лекарства и лекарственные препараты, вещи из легковоспламеняющихся, пожаро-взрывоопасных и ядовитых материалов, табачные изделия, алкогольные напитки, а также товары, оборот которых на территории РФ запрещён или ограничен», — говорится в требованиях к гуманитарной помощи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирской области заявили, что регион готов предоставить иркутским семьям, потерявшим из-за наводнения свои дома, временное жильё, а детям — места в детских оздоровительных лагерях. Губернатор области отмечал, что при необходимости Новосибирская область готова организовать сбор гуманитарной помощи.

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Отметим, что сейчас более чем в 80 населённых пунктах Иркутской области борются с последствиями мощнейшего наводнения, в двух районах Приангарья сегодня, 3 июля, был введён режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров.

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