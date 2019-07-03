Иркутск, 3 июля 2019, 11:55 — REGNUM
В двух районах тонущего Приангарья пришлось вводить режим ЧС из-за пожаров
Пока более чем в 80 населённых пунктах Иркутской области борются с последствиями мощнейшего наводнения, в двух районах Приангарья сегодня, 3 июля, пришлось вводить режим ЧС из-за масштабных лесных пожаров. Как сообщает региональное ГУ МЧС, режим этот введён до особого распоряжения.
Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 3 июля сообщалось, что на территории Приангарья горит более 15 тысяч гектаров, и что наибольшее количество очагов возгораний (по шесть) действуют в Мамско-Чуйскоми Чудском районах. Кроме того, ещё десять возгораний отнесены к локализованным.
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