Новосибирск, 1 июля 2019, 10:02 — REGNUM
Новосибирская область готова предоставить иркутским семьям, потерявшим свои дома из-за наводнения, временное жильё, а детям — места в детских оздоровительных лагерях. Об этом на оперативном совещании сегодня, 1 июля, заявил губернатор региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Министру труда и социального развития Ярославу Фролову поручено быть в постоянном взаимодействии с коллегами из Иркутской области.
Губернатор добавил, что при необходимости Новосибирская область готова организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее для борьбы с наводнением в Иркутской области были направлены 100 новосибирских спасателей аэромобильной группировки.
Напомним, вместе с сильными дождями в Иркутскую область пришло наводнение. Реки (Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей) вышли из берегов на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов. Были затоплены 83 населённых пункта. Паводок затронул 32 777 человек, 6 669 жилых домов и 6 847 приусадебных участков.
По словам начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, наиболее тяжелая ситуация складывается в городе Тулун, где затоплено более тысячи домов.
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