Новосибирск, , 10:02 — REGNUM

Новосибирская область готова предоставить иркутским семьям, потерявшим свои дома из-за наводнения, временное жильё, а детям — места в детских оздоровительных лагерях. Об этом на оперативном совещании сегодня, 1 июля, заявил губернатор региона Андрей Травников, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников «Случилась человеческая трагедия. Важно соседям помочь. По моему поручению в выходные министерство труда и социального развития вместе с министерством образования и министерством здравоохранения оценили наши возможности по размещению жителей подтопленных населённых пунктов Иркутской области: как для временного проживания, так и по предоставлению мест в санаториях, профилакториях, по размещению детей в наших летних оздоровительных лагерях».

Министру труда и социального развития Ярославу Фролову поручено быть в постоянном взаимодействии с коллегами из Иркутской области.

Губернатор добавил, что при необходимости Новосибирская область готова организовать сбор гуманитарной помощи для пострадавших от наводнения жителей Иркутской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее для борьбы с наводнением в Иркутской области были направлены 100 новосибирских спасателей аэромобильной группировки.

Напомним, вместе с сильными дождями в Иркутскую область пришло наводнение. Реки (Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей) вышли из берегов на территории Нижнеудинского, Тайшетского, Тулунского, Чунского, Зиминского и Куйтунского районов. Были затоплены 83 населённых пункта. Паводок затронул 32 777 человек, 6 669 жилых домов и 6 847 приусадебных участков.

По словам начальника ГУ МЧС по Новосибирской области Виктора Орлова, наиболее тяжелая ситуация складывается в городе Тулун, где затоплено более тысячи домов.

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