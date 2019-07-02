Канск, Красноярский край, , 10:08 — REGNUM

Население города Канска каждые четыре часа получает информацию о подтопленных улицах, прогнозе на ближайшие сутки и порядке действий в случае подтопления жилых домов

Уровень воды в реке Кан в подтопленном городе Канске Красноярского края упал на 16 сантиметров и по состоянию на 10 утра (местное время) 2 июля составлял 425 сантиметров. Как сообщили ИА REGNUM в краевом главке МЧС, ситуация в Канском районе стабилизируется.

Население города каждые четыре часа получает информацию о прогнозе на ближайшие сутки, о подтопленных улицах и порядке действий в случае подтопления жилых домов. В том числе информация поступает через сигнальное громкоговорящее устройство, установленное на автомобиле.

Сотрудники краевого учреждения «Спасатель» следят за динамикой изменения уровня воды. Также организовано измерение уровня воды на водомерных постах каждые четыре часа.

По данным МЧС, в настоящее время остаются подтопленными 238 дачных участков и 137 придомовых участков, в которых проживает 361 человек, из них 53 ребёнка. Эвакуированные жители города (по состоянию на 1 июля эвакуировали порядка 80 человек — прим. ИА REGNUM ) размещены у родственников и в пункте временного размещения.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в подтопленном городе Канске Красноярского края действует режим ЧС.

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Причиной подтоплений в городе, по данным МЧС, стала выпавшая за выходные дни (29−30 июня) более чем двухмесячная норма осадков.

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Однако ещё 1 июля в правительстве Красноярского края сообщили о стабилизации ситуации.

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Также 1 июля в Канске побывал губернатор края Александр Усс. Видеокадры его диалога с одной из жительниц города разлетелись по соцсетям и СМИ.

«А вы дорогу нашу видели, ехали? А если сейчас вода пойдёт, размоет, нам вертолёты будут присылать?» — спросила одна из жительниц главу региона.

«Что вы хотите мне сказать? Права мне качнуть? Я тоже вам сейчас могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную видели, и всё», — ответил Александр Усс.

По его словам, если дорогу размоет, «значит, её восстановят».

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Добавим, сильное наводнение накрыло в конце июня 2019 года Иркутскую область. На утро 2 июля в Приангарье 42 населённых пунктах Тайшетского, Тулунского и Чунского районов оставались подтопленными 4130 жилых домов, с населением 9,3 тысячи человек, 4143 приусадебных участка, восемь социально-значимых объектов. Есть погибшие и пострадавшие.

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