Канск, Красноярский край, , 06:37 — REGNUM

В городе Канске постановлением городской администрации введён режим ЧС. Как сообщили ИА REGNUM 1 июля в краевом главке МЧС, подтоплены придомовые территории 59 жилых домов и 117 дачных участков вместе с домами.

«Такая ситуация возникла в результате выпавшего большого количества осадков в период с 24 по 26 июня. Уровень реки Кан превысил критический в 350 см», — сказали в ведомстве.

Сколько в настоящее время составляет уровень Кана, в МЧС не уточнили, однако, по сообщениям местных массмедиа — это порядка 441 см.

«Социально-значимых объектов не затоплено. Пожелали эвакуироваться 58 человек, из них 18 детей. Часть из них размещена в пункте временного размещения, а часть у родственников. Это связано с тем, что возможно вода будет дальше подниматься», — резюмировали в ГУ МЧС России по Красноярскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сильнейшее наводнение, начавшееся в конце июня после интенсивных осадков, переживает Иркутская область. Реки (Бирюса, Уда, Ут, Ия, Икейка и Кирей) вышли их берегов и затопили 6669 жилых домов и 6847 приусадебных участков в 83 населённых пунктах. В них проживают 32 777 человек, в том числе 4050 детей.

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