Улан-Удэ, , 11:05 — REGNUM

В Бурятии в результате 30-минутного ливня с градом произошло подтопление низменных участков Улан-Удэ. Улицы города превратились в бушующие потоки, а развязка на Центральном рынке превратилась в настоящий водопад, жертвой которого стали припаркованные под ней автомобили.

В связи с паводковой ситуацией в правительстве Бурятии 29 июня прошло оперативное заседание республиканской комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Глава республики Алексей Цыденов «Прошу провести сейчас обследование, где у нас угрожающие места могут быть по размытию дорог и угрозам мостам. Второе — по городу Улан-Удэ сейчас пройти по дамбе, даже там, где отсыпана. У нас дамба во многих местах раскопана самими жителями, им к дому подходить неудобно — и дамбу раскопали. Таких мест достаточно. Надо пройтись, соответственно, надо понять, как мы будем реагировать — засыпать мешками и так далее. Если вдруг вода начнет подниматься, чтобы мы четко знали все такие точки, время и способы реагирования».

В Тарбагатайском районе республики в результате дождей под водой оказались до 20 домов, 44 человека находятся в зоне подтопления. Сейчас ведутся работы по откачке воды.

«Ситуация непростая в республике, частично подтоплены районы Курумканский, Баргузинский. И было прерывание движения, размыты дороги, мосты. Но это было в предыдущие дни, сейчас уже ведутся работы по восстановлению дорог. Движение в целом обеспечено, ограничение по нагрузке там только для 10-тонников», — сообщил глава.

По его словам, тяжелая ситуация сложилась и в Окинском районе, где вышедшая из берегов река также размыла дорогу. Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории района введен режим чрезвычайной ситуации.

Подробнее: Ещё в одном районе Бурятии из-за дождей ввели режим ЧС

Между тем, по данным метеорологов, в ближайшие дни ожидаются временные грозовые дожди, циклон уходит на восток. На следующей неделе ожидается постепенное потепление, дожди будут только ливневого характера.

Напомним, из-за проливных дождей паводками накрыло соседнюю Иркутскую область. По ситуации на утро 30 июня, подтопленными остаются 28 населенных пунктов в Нижнеудинском, Чунском, Тайшетском, Тулунском и Зиминском районах Приангарья. 1717 домов также до сих пор подтоплены, в них проживают 4177 человек, в том числе 801 ребенок. Из-за высокого уровня воды было прекращено движение по трассе между Иркутском и Красноярском. В область прибыл президент страны Владимир Путин.

Читайте также:

Мощнейшее наводнение в Приангарье: вода доходит до третьих этажей домов

Путин прибыл в Иркутскую область

Наводнение: проезд из Иркутска в Братск и Красноярск сейчас невозможен

В Иркутской области остаются подтопленными более 1700 домов