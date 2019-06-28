Улан-Удэ, , 09:24 — REGNUM

Администрация Окинского района Бурятии ввела на своей территории режим чрезвычайной ситуации. Как сообщили ИА REGNUM в Главном управлении МЧС по республике, из-за сильных дождей поднялся уровень воды в реке Орлик.

В результате произошло подтопление дороги между райцентром Орлик и сельскими поселениями «Бурунгольское» и «Сойотское». На место происшествия направили оперативную группу Окинского пожарно-спасательного гарнизона. Угроза подтопления поселка Орлик отсутствует.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня глава Бурятии Алексей Цыденов поручил ввести режим чрезвычайной ситуации на территориях Баргузинского и Курумканского районов республики для восстановления поврежденных участков дорог. Дорожное полотно было размыто интенсивными дождями.

Сложная ситуация в связи с паводком складывается и в Иркутской области после затяжных дождей. В Нижнеудинске и Нижнеудинском районе, а также в Тайшетском районе введён режим ЧС. Подтоплены несколько сотен домов в Нижнеудинске, поселках Шумский, Алыгджер, Сереброво, Соляная, Талая.

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