Братск, Иркутская область, , 21:49 — REGNUM

Президент Российской Федерации Владимир Путин, который 28 и 29 июня находился на саммите «Большой двадцатки» (G20) в японской Осаке, прибыл в Иркутскую область. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, российский лидер, находящийся в Братске, проведет совещание с местными властями и руководителями федеральных ведомств, которые доложат ему о текущей ситуации с паводками.

Как передавало ИА REGNUM, режим «Чрезвычайная ситуация» введен на территории Иркутской области, где паводком охвачен 31 населенный пункт. По предварительным данным, в регионе, где прошли проливные дожди, подтоплено несколько тысяч жилых домов и приусадебных участков.

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