Тулун, , 13:42 — REGNUM

В Иркутской области из-за высокого уровня воды вновь остановлено движение по участку федеральной трассы Р-255, затоплено около шести километров автодороги в Тулуне. Власти региона информируют, что проезд из Иркутска в Братск и Красноярск сейчас невозможен.

Затопленный участок федеральной трассы у Тулуне Цитата из видео ГУ МЧС по Иркутской области

Как пояснил заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов, по этой причине пока нельзя увеличить количество техники на восстановлении региональных автотрасс.

«В Куйтунском, Зиминском, Тайшетском районах пока продолжает увеличиваться количество затопленных дорог. Их немного, но продолжают прибывать. Ситуация в Черемховском районе стабилизировалась. После того, как паводок спадет, будет полностью просчитан ущерб. Сейчас мы предполагаем, что это около 800 миллионов рублей». Заместитель министра строительства, дорожного хозяйства региона Евгений Липатов

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области возникло из-за проливных дождей, подтоплены тысячи домов. Участок федеральной трассы в Тулуне сейчас безнадежно перекрыт стремительным водным потоком. Молодой мужчина, взяв сумку с вещами и ноутбук, попытался было преодолеть опасный участок, но не рассчитав силы, стал тонуть. К статью ему помогли и он не пострадал.

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