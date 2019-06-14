Сёстрам Хачатурян предъявлено окончательное обвинение

Москва, , 18:20 — REGNUM Главным следственным управлением Следственного комитета РФ завершается расследование уголовного дела об убийстве в Москве сёстрами Хачатурян своего отца Михаила Хачатуряна, сообщила журналистам 14 июня официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сёстрам предъявлены обвинения в окончательной редакции 13 и 14 июня. Им инкриминируется убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору (пункт «ж» часть 2 статьи 105 УК РФ).

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Преступление произошло 27 июля 2018 года в квартире семьи Хачатурян. По версии следствия, сёстры, испытывая неприязнь к отцу, нанесли ему многочисленные удары молотком и ножом, в результате чего причинили ему смерть. При этом обвиняемые действовали по предварительному сговору.

«При оценке действий обвиняемых учтено, что мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением их отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий», — рассказала Петренко.

Проведённые экспертизы установили, что две сестры могли осознавать характер совершаемых ими действий.

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Также следствие намерено дать правовую оценку действиям погибшего.

Как сообщало ИА REGNUM, мать убитого в Москве Михаила Хачатуряна намерена по суду выселить из квартиры старшую дочь — одну из подозреваемых в жестоком преступлении.

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