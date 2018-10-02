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Защита сестер Хачатурян обжаловала изменение меры пресечения

Общество

Дата и время рассмотрения жалоб в настоящее время пока не назначены

Москва, 2 октября 2018, 12:25 — REGNUM  Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, обжаловали решение об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

В пресс-службе судебной инстанции отметили, что в суд поступили апелляционные жалобы адвокатов. Также сообщается, что дата и время рассмотрения жалоб в настоящее время пока не назначены.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басманный суд Москвы освободил из-под ареста всех трёх сестер Хачатурян. Указанные решения были приняты 27 сентября.

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