Защита сестер Хачатурян обжаловала изменение меры пресечения

Москва, , 12:25 — REGNUM Адвокаты сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, обжаловали решение об изменении меры пресечения на запрет определенных действий. Об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

В пресс-службе судебной инстанции отметили, что в суд поступили апелляционные жалобы адвокатов. Также сообщается, что дата и время рассмотрения жалоб в настоящее время пока не назначены.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Басманный суд Москвы освободил из-под ареста всех трёх сестер Хачатурян. Указанные решения были приняты 27 сентября.

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