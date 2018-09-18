Старших сестер Хачатурян вернули в СИЗО из института Сербского

Москва, , 07:53 — REGNUM Две из трех сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, возвращены в следственный изолятор после прохождения психиатрической экспертизы в институте им. Сербского. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

Эксперты признали старших сестер вменяемыми. Младшая сестра в момент совершения преступления не осознавала своих действий, считают специалисты.

Несовершеннолетняя девушка будет находиться в больнице СИЗО до решения суда о направлении на принудительное лечение.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в одной из квартир на Алтуфьевском шоссе было найдено тело мужчины со следами насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержали девушек 17, 18 и 19 лет — дочерей погибшего. По версии следствия, дочери заранее спланировали убийство отца.

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