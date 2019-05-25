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ВВС Турции вновь атаковали позиции РПК в Ираке

Происшествия

Воздушная операция, в результате которой были уничтожены огневые точки и склады с оружием, проводилась в районе Хакурк

Анкара, 25 мая 2019, 17:03 — REGNUM  Военные самолеты, принадлежащие Военно-воздушным силам (ВВС) Турции, нанесли новые удары по объектам Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака. Об этом в субботу, 25 мая, сообщает Anadolu Ajans со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

По данным военного ведомства, воздушная операция, в результате которой были уничтожены огневые точки и склады с оружием, проводилась в районе Хакурк.

Как передавало ИА REGNUM, ранее власти Турции объявили террористической организацией РПК, члены которой сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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