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Представитель США в Сирии: Трамп знает о связях сирийских курдов с РПК

Политика

РПК считается террористической организацией в США

Дамаск, 23 мая 2019, 08:57 — REGNUM  Специальный представитель президента США Дональда Трампа по Сирии Джеймс Джеффри заявил, что глава Белого дома знает о связях Отрядов народной самообороны с повстанцами из Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом 23 мая сообщает Anadolu Ajansi.

«Президент (Дональд Трамп) знает о традиционных политических связях между курдскими повстанцами и РПК, а также о длинной трагической истории противостояния РПК и турецкого правительства», — подчеркнул Джеффри.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается террористической организацией в США, Турции и Евросоюзе, что осложняет сотрудничество Вашингтона с сирийскими курдами, связанными с курдскими повстанцами, действующими в Турции.

РПК на протяжении более 30 лет сражается с правительством в Анкаре за право создания собственной автономии, в ходе кровопролитных столкновений погибли по меньшей мере 40 тыс. человек.

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