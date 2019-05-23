Четверг, 23 Мая 2019 года
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Военные Турции «нейтрализовали» двух членов РПК

Происшествия

Спецоперация проходила в провинции Элязыг

Анкара, 23 мая 2019, 14:24 — REGNUM  Правоохранительные органы Турции «нейтрализовали» двух членов Рабочей партии Курдистана (РПК) во время спецоперации в провинции Элязыг на востоке страны. Об этом сообщает 23 мая Anadolu Ajansi со ссылкой на свои источники.

Термин «нейтрализован» используется турецкими военными по отношению не только к ликвидированному противнику, а также попавшемуся в плен или сдавшемуся добровольно.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории страны запрещена. Курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства.

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