Стала известна причина возвращения в Москву SSJ-100 до Самары

Москва, , 09:36 — REGNUM Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот», который следовал рейсом из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт «Шереметьево» из-за проблем с давлением в кабине пилотов.

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"После вылета на борту сработал датчик о неисправности системы наддува, и командир принял решение вернуться в «Шереметьево», — приводит «Интерфакс» слова источника в службах воздушной гавани.

Известно, что самолёт благополучно приземлился в московском аэропорту. Никто в результате происшествия не пострадал.

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Как сообщало ИА REGNUM, лайнер Sukhoi Superjet-100, следовавший рейсом SU 1206, отправился в путь в 01:50 мск 13 мая и долетел примерно до Владимира. Затем борт развернулся и совершил посадку в «Шереметьево». Самолёт должен был сесть в самарском аэропорту «Курумоч» в 04:30 по местному времени (03:30 мск).

Напомним, ранее в аэропорту «Шереметьево» был задержан самолёт, который 7 мая в 22:55 должен был вылететь в Ригу. Причиной стал запах гари, который пассажиры учуяли на борту лайнера. Люди запаниковали и потребовали заменить самолёт. Однако после проверки лайнера специалисты никаких неисправностей не обнаружили. Самолёт менять не стали, борт вылетел в пункт назначения два часа спустя и приземлился благополучно.