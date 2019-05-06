Москва, , 22:03 — REGNUM

Российская авиакомпания «Аэрофлот» обнародовала полный список погибших на борту пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту «Шереметьево». Список опубликован на официальном сайте авиакомпании.

На сайте авиакомпании опубликованы два списка — полный список пассажиров рейса SU1492 Москва — Мурманск (73 человека), а также список тех, кто выжил в этой авиакатастрофе (33 человека).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Через 10 минут полёта в самолет ударила молния, возможно неоднократно. На борту произошёл отказ части оборудования, и экипаж принял решение вернуться в аэропорт «Шереметьево». Посадка самолета была жесткой, у него отломалась стойка шасси и загорелись двигатели. В результате погибли 40 пассажиров и один бортпроводник. Выжили 33 пассажира и четыре члена экипажа. Девять человек госпитализированы.