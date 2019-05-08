Вылет самолёта SSJ-100 из «Шереметьево» задержали из-за запаха гари

Москва, , 11:45 — REGNUM Второй за май инцидент с пассажирским лайнером Sukhoi Superjet 100 произошёл в московском аэропорту «Шереметьево». Самолёт должен был вылететь в Ригу 7 мая в 22:55, однако был задержан на два часа.

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Причиной задержки рейса стал запах гари, который пассажиры учуяли на борту лайнера. Люди запаниковали и потребовали заменить самолёт, сообщает Пятый канал. После того как всех пассажиров вывели из салона, специалисты проверили лайнер, однако никаких неисправностей не обнаружили.

Самолёт менять не стали, он вылетел в пункт назначения и приземлился благополучно.

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Как сообщало ИА REGNUM, вечером 5 мая в аэропорту «Шереметьево» произошла катастрофа с самолётом Sukhoi Superjet 100, следовавшим из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Согласно полученным данным с бортовых самописцев, в лайнер ударила молния, после этого отказала вся электроника и была потеряна радиосвязь.

Аварийная посадка была жёсткой, после удара о землю лайнер загорелся. На борту находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, 41 из них погиб. В настоящее время ведётся расследование причин катастрофы.

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