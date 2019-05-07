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«Аэрофлот» опубликовал список пассажиров сгоревшего в Шереметьево самолёта

Общество

В списке 73 пассажира рейса SU1492 Москва — Мурманск

Москва, 7 мая 2019, 00:24 — REGNUM  Список пассажиров самолёта SSJ 100, сгоревшего в аэропорту «Шереметьево» 5 мая, опубликовала компания «Аэрофлот».

В списке 73 пассажира рейса SU1492 Москва — Мурманск. Кроме того, опубликован список выживших пассажиров.

Напомним, 5 мая в «Шереметьево» в результате жёсткой посадки сгорел авиалайнер SSJ 100 компании «Аэрофлот». В результате аварии погиб 41 человек, в том числе один член экипажа.

Самолёт совершил аварийную посадку через пять минут после взлёта. Из-за жёсткой посадки возник пожар, спасти удалось 33 человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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