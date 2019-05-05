В «Шереметьево» при посадке загорелся пассажирский самолет

Москва, , 19:17 — REGNUM При посадке в аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. Об этом 5 мая сообщили ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что экипаж воздушного судна запросил аварийную посадку почти сразу после взлета.

По словам источника, лайнер, сделавший несколько кругов над столичным регионом, уже совершил аварийную посадку в Шереметьево.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.