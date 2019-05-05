Воскресенье, 5 Мая 2019 года
19:30:10 МСК

В «Шереметьево» при посадке загорелся пассажирский самолет

Происшествия

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия

Москва, 5 мая 2019, 19:17 — REGNUM  При посадке в аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. Об этом 5 мая сообщили ТАСС в экстренных службах.

Собеседник агентства уточнил, что экипаж воздушного судна запросил аварийную посадку почти сразу после взлета.

По словам источника, лайнер, сделавший несколько кругов над столичным регионом, уже совершил аварийную посадку в Шереметьево.

По предварительным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить