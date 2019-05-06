Из-за работы следователей в «Шереметьево» изменены расписания рейсов

Москва, , 15:36 — REGNUM Сегодня, 6 мая, в московском аэропорту «Шереметьево» возможны изменения в расписании авиарейсов. Авиакомпании оперативно информируют пассажиров о статусе рейсов, сообщается на сайте аэропорта.

Ограничения полётов введены связи со следственными действиями бригады Следственного комитета РФ, которые работают на взлетно-посадочной полосе.

В настоящее время аэропорт работает с ограничениями и использует одну взлетно-посадочную полосу.

Подробности: Командир SSJ-100 рассказал подробности катастрофы в «Шереметьево»

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт SSJ-100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва — Мурманск загорелся при аварийной посадке в аэропорту «Шереметьево». На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, 26 из которых — жители Мурманской области.

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