Москва, , 10:36 — REGNUM

Стали известны подробности авиакастрофы лайнера Sukhoi Superjet 100, который совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» и загорелся. Хронологию событий восстановил пилот самолёта SSJ-100 Денис Евдокимов.

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В интервью Telegram-каналу Baza он заявил, что после взлёта в лайнер ударила молния: «Яркая вспышка, хлопок». Из-за этого лайнер потерял радиосвязь и перешёл в режим прямого управления, отметил пилот.

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Радиосвязь экипажу удалось восстановить через аварийную частоту, но она была кратковременной и прерывистой.

По словам командира воздушного судна, при посадке «скорость была небольшая, обычная», согласно процедуре. Почему произошёл удар о землю, пилот ответить затруднился. При этом пожар, как утверждает Евдокимов, начался не во время полёта, а уже после посадки:

«Пожар после посадки, я так понимаю, из-за приземления. Причина, наверное, в этом», — сказал Евдокимов.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёт SSJ-100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс SU1492 Москва — Мурманск, совершил жёсткую посадку в аэропорту «Шереметьево» спустя почти полчаса после вылета. На борту находилось 73 пассажира и пять членов экипажа. Жертвами катастрофы стал 41 человек, 26 из которых — жители Мурманской области. По предварительной информации, погибший бортпроводник тоже житель Мурманской области.

Расследованием обстоятельств трагедии занимается центральный аппарат Следственного комитета РФ. В настоящее время на месте аварийной посадки самолёта Sukhoi Superjet 100 обнаружены два бортовых самописца.