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Собянин назвал число москвичей среди погибших в катастрофе с SSJ-100

Происшествия

Также мэр пообщался с командиром экипажа

Москва, 6 мая 2019, 14:46 — REGNUM  Среди погибших на борту лайнера SSJ-100 в «Шереметьево» было трое москвичей, сообщил 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«Ужасная трагедия. По предварительным данным, погиб 41 человек, из них трое москвичей. Проведал в Склифе пострадавших в аварии самолета. Пообщался с командиром экипажа Денисом Александровичем Евдокимовым. Он до последней минуты оставался на борту, помогая эвакуировать пассажиров», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая произошла авиакатастрофа с самолётом компании «Аэрофлот», следовавшим из Москвы в Мурманск.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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