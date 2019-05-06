Собянин назвал число москвичей среди погибших в катастрофе с SSJ-100

Москва, , 14:46 — REGNUM Среди погибших на борту лайнера SSJ-100 в «Шереметьево» было трое москвичей, сообщил 6 мая мэр Москвы Сергей Собянин в Twitter.

«Ужасная трагедия. По предварительным данным, погиб 41 человек, из них трое москвичей. Проведал в Склифе пострадавших в аварии самолета. Пообщался с командиром экипажа Денисом Александровичем Евдокимовым. Он до последней минуты оставался на борту, помогая эвакуировать пассажиров», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, в московском аэропорту «Шереметьево» 5 мая произошла авиакатастрофа с самолётом компании «Аэрофлот», следовавшим из Москвы в Мурманск.