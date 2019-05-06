Опубликован список погибших в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Москва, , 11:19 — REGNUM Опубликован список погибших в авиакатастрофе самолёта Superjet-100 в «Шереметьево». По данным Следственного комитета РФ, в авиакатастрофе погиб 41 человек.

В списке погибших на борту самолета в «Шереметьево» оказались 26 жителей Мурманской области и гражданин США.

Полный список погибших:

1. Brooks Jeremy Hinton

2. Вельмякин Виталий Николаевич

3. Витснаровский Александр

4. Власов Роман Ильич

5. Власова Марина Александровна

6. Воробьев Максим

7. Ганжиев Алексей Юрьевич

8. Гончаров Владимир

9. Гультайчук Алексей Сергеевич

10. Данилкина Рита

11. Долгопятов Анатолий Юрьевич

12. Зенин Михаил Андреевич

13. Ивахненко Денис

14. Искендеров Навруз Нургахатович

15. Киселев Петр Владимирович

16. Крайнова Наталья Александровна

17. Криштоп Алексей Алексеевич

18. Кудряш Александр Демьянович

19. Курбонбегзода Фатхудин Мирзобек

20. Мартынова Алена Ивановна

21. Марченкова Юлия

22. Назаров Максим Васильевич

23. Новиков Евгений Витальевич

24. Новикова София Евгеньевна

25. Парусов Михаил Алексеевич

26. Пилипчук Альбина Владимировна

27. Плотников Сергей

28. Ратникова Елена Викторовна

29. Савельев Роман

30. Сиваконь Лариса Евгеньевна

31. Смирнов Алексей Николаевич

32. Сороколит Александр

33. Сотсенко Евгений Владимирович

34. Тупичкин Антон Александрович

35. Федорова Алиса Евгеньевна

36. Хмуров Михаил Александрович

37. Хомченко Валентин Олегович

38. Цупикова Дарья Константиновна

39. Чупрунова Екатерина Александровна

40. Чупрунов Андрей Александрович

41. Член экипажа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 26 жителей Мурманской области, включая двоих детей, оказались в списке погибших на борту самолета в Шереметьево. Об этом журналистам заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

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