Бортовые самописцы SSJ-100 переданы специалистам для расшифровки

Москва, , 10:48 — REGNUM Найденные бортовые самописцы потерпевшего крушение в московском аэропорту «Шереметьево» самолета Sukhoi Superjet 100 переданы специалистам Межгосударственного авиационного комитета (МАК) для расшифровки, сообщает 6 мая «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Обнаружены и переданы специалистам МАК для расшифровки оба бортовых самописца — речевой и параметрический», — сказал собеседник издания, знакомый с ходом расследования.

По его словам, состояние «черных ящиков» приемлемое для расшифровки.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая самолет SSJ-100 компании «Аэрофлот», выполнявший рейс Москва — Мурманск, совершил жесткую посадку в аэропорту «Шереметьево» спустя 28 минут после вылета. При посадке самолет загорелся, жертвами катастрофы стал 41 человек.

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