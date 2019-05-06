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В списках погибших в Шереметьево числятся 26 жителей Мурманской области

Происшествия

Правительство Заполярья возьмет на себя расходы по транспортировке тел погибших

Мурманск, 6 мая 2019, 11:04 — REGNUM  26 жителей Мурманской области, включая двоих детей, оказались в списке погибших на борту самолета в Шереметьево. Об этом журналистам заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Глава Заполярья также сообщил, что родным погибших региональные власти окажут всемерную помощь в доставке тел в Мурманскую область и и их погребении.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Шереметьево унесла жизни 41 человека. 37 человек, находившихся на борту, смогли спастись.

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