В списках погибших в Шереметьево числятся 26 жителей Мурманской области

Мурманск, , 11:04 — REGNUM 26 жителей Мурманской области, включая двоих детей, оказались в списке погибших на борту самолета в Шереметьево. Об этом журналистам заявил врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Глава Заполярья также сообщил, что родным погибших региональные власти окажут всемерную помощь в доставке тел в Мурманскую область и и их погребении.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в Шереметьево унесла жизни 41 человека. 37 человек, находившихся на борту, смогли спастись.