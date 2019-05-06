Расследование трагедии в «Шереметьево» поручено центральному аппарату СКР

Москва, , 00:32 — REGNUM Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России продолжит разбирательство, начатое после аварийной посадки в «Шереметьево» лайнера Superjet-100. Такое решение принял глава СКР Александр Бастрыкин, сообщает официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

В настоящее время следователи допрашивают пострадавших, очевидцев, сотрудников воздушной гавани и авиакомпании-перевозчика, а также иных лиц, ответственных за эксплуатацию лайнера. Рассматриваются различные версии трагедии, отметили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ст. 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения самолета, которое повлекло за собой гибель двух и более человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в московский аэропорт «Шереметьево» вернулся пассажирский лайнер, ранее вылетевший в Мурманск. Самолет, на борту которого находились 78 человек, загорелся во время аварийной посадки. Выжили, по уточненным данным СКР, 37 человек.

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