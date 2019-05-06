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Путин выразил соболезнования близким погибших в «Шереметьево»

Политика

Катастрофа унесла жизни 41 человека

Москва, 6 мая 2019, 01:34 — REGNUM  Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей при аварийной посадке пассажирского лайнера в аэропорту «Шереметьево» в Москве. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин глубоко соболезнует всем, кто потерял родных и близких в результате авиапроисшествия», — говорится в сообщении.

Глава государства, узнав о трагедии, поручил провести максимально тщательное расследование и оказать пострадавшим необходимую помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путину доложили «о первых цифрах по человеческим жертвам». По последним данным, катастрофа унесла жизни 41 человека.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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