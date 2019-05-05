У самолета в аэропорту Шереметьево горели двигатели — «Аэрофлот»

Москва, , 20:46 — REGNUM Причиной возгорания на борту пассажирского самолета Москва — Мурманск в аэропорту Шереметьево стали двигатели. Об этом сообщили 5 мая в пресс-службе авиакомпании «Аэрофлот».

"Аэрофлот подтверждает информацию о возгорании двигателей воздушного судна рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали возгорание.

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Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет, который должен был выполнить рейс Москва — Мурманск, загорелся во время экстренной посадки в аэропорту Шереметьево 5 мая. По последним данным, в результате ЧП погиб один человек, еще четверо пострадали.

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