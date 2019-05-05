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СКР возбудил дело по факту возгорания самолета в аэропорту Шереметьево

Происшествия

5 мая в аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск

СКР возбудил дело по факту возгорания самолета в аэропорту Шереметьево
Иллюстрация: Vnovgorod.sledcom.ru
Следственный комитет России

Москва, 5 мая 2019, 19:57 — REGNUM  Следователи возбудили уголовное дело после происшествия с пассажирским воздушным судном в аэропорту Шереметьево. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

«Возбуждено уголовное дело», — отмечается в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 5 мая в аэропорту Шереметьево при посадке загорелся пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск. По предварительным данным, в результате ЧП пострадали несколько человек.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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