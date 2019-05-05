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При возгорании самолета в аэропорту Шереметьево погиб один человек — СКР

Происшествия

Пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая

Москва, 5 мая 2019, 20:19 — REGNUM  В аэропорту Шереметьево при возгорании пассажирского самолета погиб, по последним данным, один человек. Об этом сообщает Следственный комитет России (СКР).

«На данный момент следствие располагает информацией об одном погибшем и четырех обратившихся за медпомощью, — говорится в сообщении. — Данные о количестве пострадавших уточняются».

По факту аварийной посадки пассажирского самолета в Шереметьево возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Как передавало ИА REGNUM, пассажирский самолет SSJ-100, следовавший по маршруту Москва — Мурманск, загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.

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Аварийная посадка самолёта SSJ-100 в аэропорту «Шереметьево»
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