Путин: Забайкалью не до пикников

Москва, , 10:23 — REGNUM Приближаются майские праздники, когда люди убираются на своих участках, устраивают пикники. Забайкалью сейчас не до пикников, заявил сегодня, 25 апреля, президент РФ Владимир Путина на совещании в аэропорту Читы совещание о ситуации с природными пожарами в Забайкалье, сообщается на сайте Кремля.

Президент отметил, что необходимо провести дополнительную работу в Забайкальском крае и в других регионах и информировать граждан РФ о необходимости соблюдения правил противо­пожарной безопасности.

«Когда я слышу, что в таких пожарах люди сами виноваты, не могу с этим согласиться. Конечно, есть конкретные люди, кто совершает такие действия, это понятно.

Но это говорит о том, что власти плохо работают по информированию людей о том, к чему могут привести такие действия», — подчеркнул глава государства.

Подробнее: Путин: Последствия пожаров в Забайкалье надо устранить максимально быстро

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил, что последствия природных пожаров в Забайкальском крае должны быть ликвидированы максимально быстро и эффективно.

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