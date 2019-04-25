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Путин: Последствия пожаров в Забайкалье надо устранить максимально быстро

Происшествия

… не дожидаясь холодов

Москва, 25 апреля 2019, 10:13 — REGNUM  Последствия природных пожаров в Забайкальском крае должны быть ликвидированы максимально быстро и эффективно. Об этом сегодня, 25 апреля, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании в аэропорту Читы о ситуации с природными пожарами в Забайкалье, сообщается на сайте Кремля.

По мнению президента, прежде всего в пострадавших районах следует уделить внимание помощи людям. Нужно наметить план конкретных действий по восстановлению жилья и в ближайшее время оперативно, не дожидаясь холодов, его выполнить.

«Необходимо также быстро решить вопрос с восстановлением утраченных документов гражданами. Кроме того, пострадавшие от пожара люди должны получить все предусмотренные законом денежные выплаты», — подчеркнул глава государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, от степных пожаров пострадали 17 населенных пунктов в Забайкалье: огнём уничтожено 99 жилых домов. Пострадали около 650 человек. Ущерб от пожаров превысил 280 млн рублей.

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Степные пожары в Забайкалье весной 2019 года
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