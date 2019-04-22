Пожары в Забайкалье сравнили с огненной трагедией в Хакасии

Абакан, , 03:25 — REGNUM Глава Хакасии Валентин Коновалов сравнил пожары в Забайкалье, накрывшие регион 19 апреля 2019 года, с пожарами, произошедшими в Хакасии в 2015 году.

«В Забайкальском крае произошла беда», — сказал он, обращаясь к жителям Хакасии на своей странице в соцсети.

По его словам, в Забайкалье в результате пожаров уничтожено более 100 жилых домов, число жителей, пострадавших от бедствия, превысило 400 человек:

«Нам близко это горе, поскольку Хакасия совсем недавно пережила подобную трагедию и ещё не отошла от страшных последствий 2015 года. Нашей республике помогала вся страна. Считаю, что сейчас мы тоже должны не остаться в стороне и помочь сибирякам».

Коновалов заявил, что поручил своему заместителю «провести работу с общественными организациями по сбору гуманитарной помощи».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье 19 апреля ландшафтные пожары из-за шквалистого ветра перешли на населённые пункты. Огонь уничтожил более 100 домов. Несколько сотен человек остались без крова, почти 30 получили термические травмы различной степени тяжести. В регионе действует режим ЧС.

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Трагедия в Хакасии произошла в апреле 2015 года. За двое суток от огня пострадало более 14 тысяч га леса, было уничтожено более 1,2 тысячи строений. Без жилья остались 6,5 тысячи человек. Погибли 32 человека, более 1,5 тысячи пострадавших обратились за медицинской помощью.

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Между тем ранее власти Хакасии назвали обстановку с пожарами в республике критической. Травяные палы здесь уже не раз приближались к сёлам. Люди опасаются повторения трагедии 2015 года.

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