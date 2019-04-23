Число погибших при взрывах на Шри-Ланке превысило 320 человек

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 12:21 — REGNUM Жертвами взрывов на Шри-Ланке в день католической Пасхи числится 321 человек. Об увеличении числа погибших 23 апреля сообщает местный телеканал News 1st.

По данным властей островного государства, в больницах городов Колобмо, Негомбо и Баттикалоа остается 521 пострадавший. Раненые с легкими травмами получили необходимую помощь и были отправлены по домам.

В медучреждениях находится 41 неопознанное тело.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке в католических церквях и отелях были совершены несколько терактов. Среди погибших оказались десятки иностранцев, граждан России в их числе не было. Власти страны объявили 23 апреля днем траура.

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