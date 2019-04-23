Вторник, 23 Апреля 2019 года
09:54:09 МСК

Серия взрывов на Шри-Ланке: Индонезия предложила свою помощь

Политика

Предложение было передано лично главой МИД Индонезии послу Шри-Ланки в Джакарте

Джакарта, 23 апреля 2019, 09:48 — REGNUM  Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство страны предложило помощь властям Шри-Ланки после серии террористических атак, в результате которых погибли по меньшей мере 290 человек, сообщает Antaranews.

Предложение о помощи было передано лично главой МИД Индонезии послу Шри-Ланки в Джакарте Даршане Перера.

«Мы предложили свою помощь. И я планирую провести переговоры с министром иностранных дел Шри-Ланки в ближайшее время», — заявила Ретно Марсуди.

По словам дипломата, соболезнования были высоко оценены правительством Шри-Ланки, поскольку Индонезия стала первой страной, которая это сделала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии выразило соболезнования народу Шри-Ланки и осудило теракты, которые произошли на острове 21 апреля.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Индонезии выразил соболезнования семьям погибших на Шри-Ланке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить