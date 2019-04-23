Серия взрывов на Шри-Ланке: Индонезия предложила свою помощь

Джакарта, , 09:48 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что правительство страны предложило помощь властям Шри-Ланки после серии террористических атак, в результате которых погибли по меньшей мере 290 человек, сообщает Antaranews.

Предложение о помощи было передано лично главой МИД Индонезии послу Шри-Ланки в Джакарте Даршане Перера.

«Мы предложили свою помощь. И я планирую провести переговоры с министром иностранных дел Шри-Ланки в ближайшее время», — заявила Ретно Марсуди.

По словам дипломата, соболезнования были высоко оценены правительством Шри-Ланки, поскольку Индонезия стала первой страной, которая это сделала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Индонезии выразило соболезнования народу Шри-Ланки и осудило теракты, которые произошли на острове 21 апреля.

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