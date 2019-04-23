Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:48 — REGNUM

Гражданин Сирии, который подозревается в причастности к терактам на Шри-Ланке, задержан полицией. Об этом передает агентство Reuters со ссылкой на источник.

«Отдел по расследованию террористических актов полиции арестовал гражданина Сирии после терактов для допроса», — сказал источник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке в католических церквях и отелях прогремели несколько взрывов. По последним данным, в результате кровавых акций погибли 310 человек, еще 480 получили ранения.

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