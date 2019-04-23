40 человек задержали после серии взрывов на Шри-Ланке

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 08:52 — REGNUM 40 человек, которые подозреваются в причастности к терактам на Шри-Ланке, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на свои источники.

Где и когда были произведены задержания подозреваемых, не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. По последним данным, в результате терактов погибли 310 человек, еще 480 получили ранения. Кровавые акции были осуществлены в католических церквях во время пасхальной мессы, а также в отелях.

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