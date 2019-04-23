Вторник, 23 Апреля 2019 года
11:21:10 МСК

40 человек задержали после серии взрывов на Шри-Ланке

Происшествия

21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов

Шри-Джаяварденепура-Котте, 23 апреля 2019, 08:52 — REGNUM  40 человек, которые подозреваются в причастности к терактам на Шри-Ланке, задержаны сотрудниками правоохранительных органов. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на свои источники.

Где и когда были произведены задержания подозреваемых, не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 апреля на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. По последним данным, в результате терактов погибли 310 человек, еще 480 получили ранения. Кровавые акции были осуществлены в католических церквях во время пасхальной мессы, а также в отелях.

Читайте также: Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 310 человек

А также: Гражданин Франции погиб при взрывах на Шри-Ланке

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Взрывы в отелях и католических церквях Шри-Ланки
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить