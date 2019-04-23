Число жертв терактов на Шри-Ланке достигло 310 человек

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 07:27 — REGNUM Число погибших при взрывах, произошедших 21 апреля на Шри-Ланке, увеличилось до 310. Об этом сообщает телеканал News 1st со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

«Число погибших после взрывов бомбы в Пасхальное воскресенье увеличилось до 310, — передает вещатель. — В настоящее время число пострадавших составляет 480 человек».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, восемь взрывов прогремели на Шри-Ланке 21 апреля. Атаке подверглись католические церкви во время пасхальной мессы, а также несколько отелей. Кроме того, взрыв прогремел рядом с зоопарком, а также рядом с жилым комплексом.

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