Гражданин Франции погиб при взрывах на Шри-Ланке

Коломбо, Шри-Ланка, , 07:27 — REGNUM По словам властей Шри-Ланки, гражданин Франции погиб во время терактов, которые произошли в стране 21 апреля, сообщает Le Figaro.

По данным правительства, ответственность за эти нападения взяла на себя местная исламистская группировка. Новый комендантский час был введен в ночь с 22 по 23 апреля.

«Кроме того, в настоящее время 14 иностранцев пропали без вести и могут быть среди неопознанных погибших», — говорится в заявлении правительства Шри-Ланки.

Издание отмечает, что среди погибших обнаружены восемь жителей Индии, шесть жителей Великобритании, четверо граждан США, а также жители Китая, Саудовской Аравии, Турции, Франции, Бангладеш, Японии, Нидерландов, Испании и Португалии.

Известно, что ещё 17 иностранных граждан госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон осудил «отвратительные действия» на Шри-Ланке и выразил соболезнования семьям погибших.

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