Число жертв серии терактов на Шри-Ланке возросло до 207 человек

Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:33 — REGNUM Число жертв серии террористических актов на Шри-Ланке достигло 207 человек. 450 человек получили ранения. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщает местный портал Ada Deranaсо ссылкой на полицию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Сперва практически одновременно произошли шесть взрывов. Три их них прогремели в католических храмах, где в этот момент шла пасхальная служба, а три — в отелях класса «люкс».

Затем ещё один взрыв прогремел в районе зоопарка, и ещё один в жилом комплексе.

По предварительным данным один из взрывов мог устроить террорист-смертник.

Отвественность за теракты не взяла на себя ни одна из террористических организаций, однако власти утверждают, что организаторы взрывов им известны.

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