ДНР: зафиксировано пять случаев нарушения режима перемирия Украиной

Донецк, , 10:22 — REGNUM Пять раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня военнослужащие Украины. Об этом 21 апреля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Украинские боевики при обстрелах территории ДНР, нарушив все достигнутые ранее договорённости о режиме перемирия, применяли гранатомёты, миномёты калибра 82 мм, стрелковое оружие и вооружение БМП/БТР.

В зоне обстрела со стороны украинских войск оказались четыре населённых пункта ДНР: Веселое, Спартак, Жабичево, Сосновское.

Пострадавших и погибших среди мирного населения ДНР нет. Разрушений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

При обстрелах территории ДНР украинские военные использовали 83 единицы боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи случаях нарушения режима перемирия войсками Украины. Сообщалось также, что под Донецком была обстреляна съёмочная группа журналистов ВГТРК.

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