Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком

Донецк, , 20:31 — REGNUM Украинский снайпер обстрелял под Донецком сотрудников съемочной группы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Инцидент произошел в субботу, 20 апреля, в районе села Спартак. По последним данным, никто из сотрудников СМИ, осуществлявших подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе, не пострадал.

«Из населенного пункта Авдеевка в районе 16:00 был открыт прицельный огонь по съемочной группе ВГТРК … — сказал Безсонов. — К счастью ни одна из выпущенных украинским снайпером пуль не достигла своей цели».

Читайте также: При атаке ВСУ в Донбассе погибла 23-летняя санинструктор ВС ДНР

Напомним, 19 апреля в окрестностях поселка Октябрь (ДНР) во время атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ополчения ДНР Лилия Э.

Читайте также: При попытке проникнуть в ДНР украинские диверсанты подорвались на мине