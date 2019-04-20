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Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под Донецком

Происшествия

Инцидент произошел в субботу, 20 апреля, в районе села Спартак

Донецк, 20 апреля 2019, 20:31 — REGNUM  Украинский снайпер обстрелял под Донецком сотрудников съемочной группы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

Инцидент произошел в субботу, 20 апреля, в районе села Спартак. По последним данным, никто из сотрудников СМИ, осуществлявших подготовку репортажа о бытовых условиях мирных граждан и обстановке в районе, не пострадал.

«Из населенного пункта Авдеевка в районе 16:00 был открыт прицельный огонь по съемочной группе ВГТРК … — сказал Безсонов. — К счастью ни одна из выпущенных украинским снайпером пуль не достигла своей цели».

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Напомним, 19 апреля в окрестностях поселка Октябрь (ДНР) во время атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибла 23-летняя санинструктор, младший сержант ополчения ДНР Лилия Э.

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Война в Донбассе
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