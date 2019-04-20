ДНР: Украинские боевики семь раз за сутки нарушили режим перемирия

Донецк, , 10:52 — REGNUM Семь раз за прошедшие сутки был нарушен режим перемирия украинскими войсками. Об этом 20 апреля сообщила пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Под обстрелом со стороны украинских военнослужащих оказались следующие населённые пункты: Васильевка, Донецк (Терминал, Александровка), Старомихайловка, Октябрь, Ленинское, Коминтерново.

При обстрелах территории ДНР украинские боевики, нарушая все договорённости по режиму перемирия, применяли гранатомёты, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое оружие.

В результате обстрелов в городе Донецке произошло возгорание частного жилого дома. Жертв и пострадавших среди гражданского населения ДНР нет.

Украинскими военными по территории ДНР было выпущено 63 единицы боеприпасов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх военнослужащих ДНР в ходе боевых столкновений с украинскими боевиками. Была пресечена попытка проникновения военнослужащих Украины на территорию ДНР. В ходе столкновения были ликвидированы четверо украинских диверсантов, ещё пятеро получили ранения.

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