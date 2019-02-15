В ДНР вновь прибыли националистические банды ВСУ — Басурин

Донецк, , 15:53 — REGNUM Украинские власти перебросили в ДНР членов неонацистских формирований «Азов"* и «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил 15 февраля заместитель командующего Оперативным командованием, полковник Эдуард Басурин на брифинге, сообщается на официальном сайте оборонного ведомства.

«Бандгруппы неофашистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отмечены в районе Новолуганского, Травневого и Талаковки. Боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заняли позиции в районе Зайцево (северное), Пески, Широкино и Марьинки. Кроме того, националисты прибыли на пункты пропуска «Новотроицкое» и «Майорск», где притесняют мирных граждан», — рассказал Басурин.

Он подчеркнул, что именно боевики радикальных украинских формирований устроили стрельбу на пункте пропуска «Майорск», в результате которой пострадали двое мирных жителей.

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Как ранее сообщала разведка ЛНР, украинское командование перебрасывает неонацистов в Донбасс, для того, чтобы обеспечить спокойное проведение президентских выборов на Украине.

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* Организация, деятельность которой запрещена в РФ