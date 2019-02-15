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ДНР: Боевики ВСУ обстреляли очередь на пункте пропуска «Майорск»

Происшествия

Двое мужчин получили лёгкие ранения

Донецк, 15 февраля 2019, 10:48 — REGNUM  Двое мирных жителей получили огнестрельные ранения в районе пункта пропуска «Майорск», заявили в пресс-службе Народной милиции ДНР, сообщило 15 февраля «Донецкое агентство новостей».

«На пропускном пункте «Майорск» произошёл обстрел со стороны Украины. Стрельба велась из стрелкового оружия. Двое гражданских, находящихся в очереди, пострадали», — сказано в сообщении.

По уточнённой информации, огнестрельное ранение правой голени получил мужчина 1974 года рождения. Ему на месте оказали первую помощь. О втором пострадавшем пока ничего не известно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские пограничники отказались пропускать 60 жителей ДНР на подконтрольную Украине территорию. Вопрос удалось решить только после обращения в специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ.

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