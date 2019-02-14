Порошенко опасается «обострения обстановки» на Украине — Марочко

Луганск, , 15:12 — REGNUM Власти Украины направили к линии соприкосновения в Донбассе боевиков националистических батальонов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

«Националисты (боевики нацбатальонов) опять активно отмечаются на передовой и обстановка активизировалась», — сказал Марочко.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов в стране пытается избавиться от неподконтрольных ему силовых структур, чтобы исключить возможное обострение «обстановки в глубине своей страны».

14 февраля в Народной милиции ЛНР сообщили, что за минувшие сутки вооружённые формирования Украины обстреляли три населённых пункта на территории ЛНР.

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