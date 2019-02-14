Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Порошенко опасается «обострения обстановки» на Украине — Марочко

Политика

Президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов в стране пытается избавиться от неподконтрольных ему силовых структур

Луганск, 14 февраля 2019, 15:12 — REGNUM  Власти Украины направили к линии соприкосновения в Донбассе боевиков националистических батальонов. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге в ЛуганскИнформЦентре.

«Националисты (боевики нацбатальонов) опять активно отмечаются на передовой и обстановка активизировалась», — сказал Марочко.

По его словам, президент Украины Петр Порошенко в преддверии выборов в стране пытается избавиться от неподконтрольных ему силовых структур, чтобы исключить возможное обострение «обстановки в глубине своей страны».

14 февраля в Народной милиции ЛНР сообщили, что за минувшие сутки вооружённые формирования Украины обстреляли три населённых пункта на территории ЛНР.

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