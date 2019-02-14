На реке Нигер перевернулось судно: без вести пропали боле 40 человек

Ниамей, , 10:19 — REGNUM На реке Нигер судно, которое каждую среду перевозит торговцев из государства Бенин, перевернулось. Трагедия произошла днём 13 февраля между Бенином и Нигером в населённом пункте Самбера.

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По данным властей Бенина, удалось спасти 64 пассажира, ещё около 40 числятся пропавшими без вести. По состоянию на утро 14 февраля спасатели ещё не обнаружили ни одного тела погибших, сообщает издание Tellerreport. Обстоятельства кораблекрушения выясняются.

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По словам капитана судна, виной произошедшему был сильный ветер. Из-за него лодка опрокинулась, а капитан не смог справиться с управлением. На судне находилось более 100 пассажиров (в основном это граждане Бенина) и большое количество товара.

Полиция как в Бенине, так и в Нигерии начала расследование причин крушения. Выживший капитан лодки и владелец судна будут доставлены в прокуратуру для дачи показаний.