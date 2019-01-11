У берегов Южной Кореи перевернулось рыболовное судно

Тхонъён, Южная Корея, , 07:58 — REGNUM 11 января в прибрежной полосе, недалеко от г. Тхонъён, перевернулось 9,7-тонное рыболовное судно, сообщает TV Chosun.

ЧП произошло в 4:57 по местному времени в 80 км к югу от о. Йогджи. На борту судна находилось 14 человек, включая капитана судна. К 9:00 по местному времени 12 человек были спасены, 2 человека считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что во время спасательных работ умер 57-летний капитан судна, двое находятся без сознания. Всех пострадавших доставили в больницу г. Йосу, провинция Чолла-Намдо.

В настоящее время в зоне происшествия ведутся поиски моряков. По сообщению телеканала, судно вышло из порта г. Йосу 10 января в 13:25 по местному времени.