Пятница, 11 Января 2019 года
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У берегов Южной Кореи перевернулось рыболовное судно

Происшествия

Двое моряков считаются пропавшими без вести

Тхонъён, Южная Корея, 11 января 2019, 07:58 — REGNUM  11 января в прибрежной полосе, недалеко от г. Тхонъён, перевернулось 9,7-тонное рыболовное судно, сообщает TV Chosun.

ЧП произошло в 4:57 по местному времени в 80 км к югу от о. Йогджи. На борту судна находилось 14 человек, включая капитана судна. К 9:00 по местному времени 12 человек были спасены, 2 человека считаются пропавшими без вести.

Отмечается, что во время спасательных работ умер 57-летний капитан судна, двое находятся без сознания. Всех пострадавших доставили в больницу г. Йосу, провинция Чолла-Намдо.

В настоящее время в зоне происшествия ведутся поиски моряков. По сообщению телеканала, судно вышло из порта г. Йосу 10 января в 13:25 по местному времени.

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